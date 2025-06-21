«Зенит» продолжает попытки приобрести хавбека «Бешикташа» Жедсона Фернандеша. Как сообщает журналист Бен Джейкобс в соцсети X, сине-бело-голубые повторно обратились в турецкий клуб по поводу возможного перехода игрока.
Ранее сообщалось, что как «Зенит», так и московский «Спартак» предлагали за футболиста € 25 млн.
В прошедшем сезоне Жедсон Фернандеш принял участие в 34 матчах турецкой Суперлиги, в которых он забил 7 голов. По оценке Transfermarkt, рыночная стоимость полузащитника составляет 17 миллионов евро. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2027 года.
Источник: "Зенит" возобновил интерес к Жедсону Фернандешу
Петербургский клуб вновь направил запрос в «Бешикташ» по поводу трансфера 26-летнего полузащитника.
Фото: ФК "Бешикташ"