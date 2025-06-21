По информации журналиста Линникер Бионди со ссылкой на A hora do Vasco Виктор Са выразил желание вернуться на родину, чтобы чаще видеть сына. По данным источника, 31-летний футболист хочет продолжить карьеру в Рио-де-Жанейро и готов покинуть российский клуб.
Виктор Са перешёл в «Краснодар» в феврале 2024 года из «Ботафого» за 1,5 миллиона евро. Бразилец оценивается на рынке в 3 миллиона евро, согласно данным Transfermarkt. 23 сентября 2024 года Виктор Са продлил контракт с "Краснодаром" до 30 июня 2026 года. В прошедшем сезоне Виктор Са принял участие в 29 матчах во всех турнирах, забив четыре гола и отдав пять результативных передач.
СМИ: Виктор Са намерен покинуть "Краснодар" и вернуться в Бразилию
Вингер «Краснодара» Виктор Са планирует уехать в Бразилию ради семьи.
Фото: Rusfootball.info