«Что касается перехода Заболотного в «Спартак», мы практически живём в одном месте. Это хороший парень и футболист, который хорошо сыграл в прошлом сезоне и выиграл много единоборств. Я его жду. Слухи просто так не ходят. Время покажет, будет ли это усилением и является он игроком уровня «Спартака». Бывало, что к нам приезжали футболисты хуже», — цитирует Зобнина «Чемпионат».
Напомним, что летом 2024 года Антон Заболотный, будучи свободным агентом, перешёл в «Химки» из ЦСКА. В прошедшем сезоне он принял участие в 31 матчах, забив 6 мячей и отдав 6 голевых передач. Согласно данным Transfermarkt, текущая рыночная стоимость 33-летнего форварда составляет 750 тысяч евро.
Зобнин — о возможном переходе Заболотного в "Спартак": я его жду — хороший парень и футболист
Капитан «Спартака» Роман Зобнин прокомментировал слухи о скором переходе Антона Заболотного в московский клуб.
Фото: ФК "Химки"