По информации источника, сделка сорвалась в последний момент из-за отказа покупателя. "Краснодар" договорился с "Ахмат" о сумме трансфера (3 млн евро) и с Семеновом о зарплате (1,5 млн евро в год), однако "быки" в последний момент решили выйти из сделки, чем сильно удивили грозненский клуб и, особенно, футболиста.
Источник: телеграм-канал журналиста Ивана Карпова
Источник: переход Семенова в "Краснодар" сорвался в последний день трансферного окна
Защитник "Ахмата" Андрей Семенов был близок к переходу в "Краснодар" в минувшее трансферное окно.
Фото: ФК "Ахмат"
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