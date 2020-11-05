Специалист находится на изоляции, завтра он сдаст очередной тест.
"Ближайшую игру с "Ахматом" я пропущу, а вот к выезду в Краснодар должен быть уже здоров", - приводит слова Худякова журналист Иван Карпов.
Напомним, что Павел работает в структуре "Тамбова" с 2013 года.
Источник: телеграм-канал журналиста Ивана Карпова
Спортивный директор "Тамбова" Худяков заболел коронавирусом
У спортивного директора "Тамбова" Павла Худяков поражены 25% легких из-за коронавируса.
Фото: ФК "Тамбов"
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