Спортивный директор "Тамбова" Худяков заболел коронавирусом

У спортивного директора "Тамбова" Павла Худяков поражены 25% легких из-за коронавируса.
Фото: ФК "Тамбов"
Специалист находится на изоляции, завтра он сдаст очередной тест.

"Ближайшую игру с "Ахматом" я пропущу, а вот к выезду в Краснодар должен быть уже здоров", - приводит слова Худякова журналист Иван Карпов.

Напомним, что Павел работает в структуре "Тамбова" с 2013 года.

Источник: телеграм-канал журналиста Ивана Карпова

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Теги: Тамбов Худяков Коронавирус
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