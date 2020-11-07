Парфенов: у "Арсенала" сработала психология – испугались, что можем выиграть

Главный тренер тульского "Арсенала" Дмитрий Парфёнов подвел итоги матча с "Ротором" (1:1) в 14-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Арсенал"
"То, что не победили, это оставило самый большой осадок. Начали уверенно, контролировали игру, забили гол. Но дальше сработала психология, которая довлеет. Очков не так много, как хотелось бы. Испугались, что можем выиграть. Нужно было отодвинуть мяч от своих ворот, оказывать больше давления. Низко сели в оборону", – сказал Парфенов в эфире канала "Матч Премьер".

Напомним, что встреча с "Ротором" стала для Парфенова дебютной в роли главного тренера "Арсенала". Тульская команда усилиями Кирилла Панченко открыла счет уже на 5-й минуте игры. "Ротор" отыгрался во втором тайме. Забил защитник Данил Степанов.

"Арсенал" по итогам 14-и туров занимает 12-е место в РПЛ, набрав 13 очков. "Ротор" же с 7-ю очками расположился на 15-й строчке.

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Теги: Парфенов Арсенал Ротор
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