"Тут и речи быть не может о лишении капитанской повязки. Это имиджевая потеря для человека, но он не убил никого и не изнасиловал.
К футболу это не имеет отношения. Я говорю про его детей, жену. Он про них думал? Я не говорю, что это плохо или хорошо. У всех мальчиков в пубертат это бывает. Но не в 32 года и на видео!
Будут ли это терпеть сборная и "Зенит" - не знаю. Дзюба только себя пригвоздил огромными такими гвоздями. Даст бог, чтобы это все забылось", - сказал Созин.
В социальных сетях распространили видеоролик компрометирующего характера, в котором похожий на Артема Дзюбу человек занимается самоудовлетворением и снимает этот процесс на камеру телефона.
После распространения видео в интернете Дзюба закрыл свой инстаграм-аккаунт.
Отметим, что Дзюба и "Зенит" пока никаких комментариев по этому поводу не давали.
Источник: Sport24
РФС: Дзюба пригвоздил себя огромными такими гвоздями. Даст Бог, чтобы это все забылось
Член комитета по этике РФС Андрей Созин прокомментировал скандальное видео с участием нападающего "Зенита" и сборной России Артема Дзюбы.
Фото: ФК "Зенит"
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