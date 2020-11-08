На 61-й минуте встречи Акинфеев отбил удар с пенальти Романа Еременко. Для Игоря этот 11-метровый удар стал 15-м отраженным в матчах чемпионатов России, тем самым он побил достижение Романа Березовского (14).
Также Акинфеев обошел Березовского по числу неточных пенальти в их ворота - 19 против 18.
Напомним, что Акинфеев дебютировал в Премьер-Лиге 31 мая 2003 года в матче "Крылья Советов" - ЦСКА (0:2). Всего на счету голкипера 471 игра в чемпионатах России.
Акинфеев отразил 15 пенальти в ЧР и побил рекорд Березовского
Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев в матче с "Ростовом" (2:0) установил сразу несколько рекордов чемпионатов России.
Фото: ПФК ЦСКА
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