Как сообщает источник, Еременко не должен был бить пенальти голкиперу "армейцев" Игорю Акинфееву. Штатным пенальтистом "Ростова" сейчас является Дмитрий Полоз, который на тренировках отрабатывает удары с точки.
На момент назначения пенальти Полоз был на поле, однако неизвестно, почему взялся исполнять удар Еременко.
Матч ЦСКА - Краснодар завершился победой московской команды со счетом 2:0.
Источник: "СЭ"
Источник: Еременко не должен был бить пенальти Акинфееву
Полузащитник "Ростова" Роман Еременко не смог реализовать пенальти в матче 14-го тура РПЛ с ЦСКА.
Фото: "Спорт-Экспресс"
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