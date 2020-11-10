К перерыву петербургская команды уступала "быкам" со счетом 1:0. На протяжении встречи фанаты сине-бело-голубых освистывали и оскорбляли нападающего Артема Дзюбу.
Оздоев, стоявший рядом с Артемом Дзюбой, Деяном Ловреном и Андреем Мостовым в подтрибунном помещении, сказал: "Мы должны помогать, ***** [блин]".
На 79-й минуте Дзюба забил гол, который стал для "Зенита" победным. Встреча завершилась в пользу питерцев со счетом 3:1.
Источник: ютуб-канал ФК "Зенит"
Оздоев - в перерыве матча с "Краснодаром", стоя рядом с Дзюбой: мы должны помогать, *****
Полузащитник "Зенита" Магомед Оздоев мотивировал партнеров по команде в перерыве матча с "Краснодаром" (3:1) в 14-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"
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