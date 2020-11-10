- Были большие проблемы с Фарфаном, когда он возвращался из национальной команды. Мы даже подсчитали: после шести поездок в сборную он в пяти случаях пропускал от недели. Как это происходило? Он получал какое-то незначительное повреждение. Ему там врачи говорят: всё нормально, пройдёт, лети в Россию, а здесь он оказывается уже с приличным отёком. Один раз был забавный случай. Кажется, как раз в том матче, когда его гол помог выйти на ЧМ-2018. Фарфан тогда упал на ягодицу и сильно ударил правую область. Ему сказали, что всё пройдёт и можно идти праздновать. Приезжает к нам, а у него одна ягодица в полтора раза больше другой. Играть он не мог – какое-то время мы его восстанавливали, - передает слова Карлицкого "Чемпионат".
36-летний нападающий Джефферсон Фарфан выступал за московский "Локомотив" в период с января 2017 по август 2020 года. За это время форвард сыграл в футболке "железнодорожников" 69 матчей, в которых забил 25 голов и выполнил 12 результативных передач, в том числе 13 встреч в Лиге чемпионов и Лиге Европы - 5 голов, 1 ассист. В настоящее время Фарфан является свободным агентом.
Врач "Локомотива": Фарфан возвращался из сборной Перу с правой ягодицей в полтора раза больше левой
Врач московского "Локомотива" Никита Карлицкий рассказал о проблемах с перуанским нападающим Джефферсоном Фарфаном после его возвращений из сборной.
Фото: ФК "Локомотив"
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