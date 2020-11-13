- Нужно позвать Дзюбу в студию и у него спросить обо всей этой ситуации, которая с ним произошла. Мы можем судить только со стороны, и то это неофициальная информация. Если просили, то много слишком просили, нужно было поменьше просить. Что нужно делать в такой ситуации? Видео не посылать куда не надо и не хранить в телефоне, - заявил Быстров в эфире телеканала "МатчТВ".
Напомним, ранее появились сведения, что у нападающего петербургского "Зенита" и сборной России Артема Дзюбы вымогали пять миллионов долларов за то, чтобы скандальный и компрометирующий футболиста видеоролик не был опубликован.
"Если просили, то слишком много, надо было поменьше". Быстров - о шантаже Дзюбы
Экс-полузащитник "Зенита" и телеэксперт Владимир Быстров дал комментарий о случившемся с форвардом сине-бело-голубых Артемом Дзюбой.
Фото: РИА Новости
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!