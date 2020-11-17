РФС изменит систему лицензирования клубов по предложениям профсоюза игроков

Генеральный директор Общероссийского профессионального союза футболистов Александр Зотов рассказал о том, что Российский футбольный союз обещает изменить систему лицензирования клубов на основе предложений профсоюза.

Фото: РФС