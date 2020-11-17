Гендиректор общероссийского профсоюза футболистов Александр Зотов рассказал о том, что РФС планирует изменить систему лицензирования клубов, основываясь на предложениях руководимой им организации.
- Ситуация с "Тамбовом" в очередной раз показывает, что простых письменных гарантий от клубов мало. На Исполкоме уже несколько раз поднимался этот вопрос. Профсоюз выступает за реальные гарантии выполнения обязательств клубами. Подготовили предложение по различным видам возможных гарантий. РФС обещает на основе наших предложений внести необходимые изменения в систему лицензирования клубов, - передает слова Зотова Sport24.
Ранее палата по разрешению споров РФС вынесла запрет на регистрацию "Тамбовом" новых игроков из-за имеющегося долга по заработной плате перед экс-футболистами клуба Данилой Кленкиным и Игорем Юргановым.
"Тамбов" после 14 туров чемпионата РПЛ набрал 12 очков и занимает в турнирной таблице 13 место, находясь в зоне стыковых матчей. Отставание от занимающего 12 строчку тульского "Арсенала" составляет 1 очко, в то время как находящиеся в зоне прямого вылета "Ротор" и "Уфу" тамбовский клуб опережает на 5 очков.
РФС изменит систему лицензирования клубов по предложениям профсоюза игроков
Генеральный директор Общероссийского профессионального союза футболистов Александр Зотов рассказал о том, что Российский футбольный союз обещает изменить систему лицензирования клубов на основе предложений профсоюза.
Фото: РФС
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