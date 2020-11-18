Мещеряков прокомментировал информацию о болезни Кикнадзе

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков прокомментировал информацию о пневмонии у Василия Кикнадзе.
Фото: Sportbox
— Я не знаю. Я не слежу за людьми, — рассказал Мещеряков в интервью "СЭ".

Напомним, сегодня в СМИ появилась информация, что у генерального директора "Локомотива" Василия Кикнадзе пневмония. Из-за болезни функционер работает удаленно и неделю не приезжает в офис.

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Теги: Локомотив Кикнадзе Мещеряков
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