— Я не знаю. Я не слежу за людьми, — рассказал Мещеряков в интервью "СЭ".
Напомним, сегодня в СМИ появилась информация, что у генерального директора "Локомотива" Василия Кикнадзе пневмония. Из-за болезни функционер работает удаленно и неделю не приезжает в офис.
Мещеряков прокомментировал информацию о болезни Кикнадзе
Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков прокомментировал информацию о пневмонии у Василия Кикнадзе.
Фото: Sportbox
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