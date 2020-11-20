"Мне предлагали вернуться. Месяц назад был звонок из Премьер-лиги, это было из клуба "Химки". Позвонили и сказали, что мы ищем габаритного нападающего, хотим, чтобы ты продолжил карьеру до конца сезона. Честно им сказал, что не смогу, но по состоянию здоровья, мне запрещено тренажерный зал, прыжки, физическая работа. Я так каждый день тренироваться в таком объему не смогу, мне тяжело.
Если я за "Знамя" провожу две тренировки в неделю и игра, этот график меня устраивает. Каждый день я не готов и по состоянию я понимаю, что в Премьер-лиге минут 60-70 мне будет очень тяжело", - рассказал Павлюченко на ютуб-канале "Коммент.Шоу".
Павлюченко: "Химки" предлагали поиграть за них до конца этого сезона
Бывший игрок "Спартака", "Тоттенхэма" и сборной России Роман Павлюченко рассказал о предложении от клуба РПЛ.
Фото: "Спорт-Экспресс"
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