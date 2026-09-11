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Стало известно, кто забил лучший гол месяца в РПЛ

Защитник "Краснодара" Жубал признан автором лучшего гола июля и августа в РПЛ — за эффектный удар через себя в матче с махачкалинским "Динамо".
Фото: globallookpress.com
Российская Премьер-Лига назвала автора лучшего гола первого отрезка сезона. Им стал защитник "Краснодара" Жубал, отличившийся в гостевой встрече 5-го тура с махачкалинским "Динамо". Португалец исполнил удар через себя на 80-й минуте, принеся "быкам" победу — 1:0.

На сегодняшний день "Краснодар" единолично возглавляет турнирную таблицу РПЛ — 19 очков после семи матчей. В 8-м туре подопечные Мурада Мусаева примут тольяттинский "Акрон" на домашней арене. Игра состоится в ближайшее воскресенье, 13 сентября, стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск.

Источник: РПЛ

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