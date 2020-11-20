"Оснований не возвращать повязку попросту нет. Как и нет аргументов для спора в этом вопросе. Как Дзюбе вернуть доверие? Да ему вообще ничего не нужно делать, пусть продолжает стабильно играть и забивать голы", - передает слова Боярского "Чемпионат".
Напомним, что капитанская повязка в "Зените" перешла от Дзюбы к защитнику Деяну Ловрену после того, как в сеть попало интимное видео Артема.
Встреча петербургской команды с "Ахматом" состоится 21 ноября в Грозном. Стартовый свисток игры прозвучит в 16:30 по Москве.
Боярский: на матч с "Ахматом" Дзюба должен выйти в роли капитана
Народный артист России и болельщик "Зенита" Михаил Боярский выразил мнение, что на матч 15-го тура Российской Премьер-Лиги с "Ахматом" сине-бело-голубых в роли капитана должен вывести нападающий Артем Дзюба.
Фото: ФК "Зенит"
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