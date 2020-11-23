Как сообщает пресс-служба грозненского "Ахмата", у защитника Андрея Семенова была обнаружена ангина и по этой причине его не было на тренировке команды Андрея Талалаева. Клуб из Грозного в ближайшие выходные проведет домашний матч против "Локомотива".
Также сообщается, что другой защитник команды Марат Быстров работал по индивидуальной программе. Но, возможно, оба футболиста сумеют восстановится перед игрой 16-го тура.
Игра между "Ахматом" и "Локомотивом" состоится 28 ноября на "Ахмат Арене". Начало матча в 19:00 мск. Команды перед этой встречей имеют равное количество очков - по 24 и делят 6-8 места вместе с "Сочи".
Источник: пресс-служба "Ахмата"
Семенов заболел ангиной перед матчем с "Локомотивом"
Защитник грозненского "Ахмата" Андрей Семенов отсутствовал на тренировке команды из-за заболевания.
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