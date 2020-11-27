"Болельщикам ЦСКА привыкли к трофеям. И никто не будет помнить, что у нас было два года определенное безвременье, когда не было никаких трансферов. Все воспринимают ситуацию так, что мы должны выигрывать.
Мне тоже этого очень хочется. Хочется выиграть что-то с ЦСКА. Возможно, сейчас для этого хорошее время", - сказал Гончаренко в интервью на YouTube-канале журналиста Нобеля Арустамяна.
В текущем сезоне РПЛ ЦСКА занимает первое место в турнирной таблице, набрав 32 очка. В ближайшем матче команда Гончаренко сыграет на выезде с "Рубином". Встреча состоится 29 ноября и начнется в 16:30 мск.
В Лиге Европы "армейцы" занимают последнее место в группе К, набрав три очка поле четырех туров.
Гончаренко: хочется выиграть трофей с ЦСКА
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о своей цели в московском клубе.
Фото: ТАСС
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