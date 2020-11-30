Арустамян: отставка Газизова может быть в любой момент. Это зависит от отношений с Федуном и Заремой

Инсайдер Нобель Арустамян высказался о возможной отставке генерального директора " Спартака " Шамиля Газизова.

Фото: ФК "Спартак"

"Я не исключаю, что отставка может быть в любой момент. Хоть завтра.



Это не зависит ни от результатов команды, ни от игры. Это зависит от отношений Газизова и руководства в лице Леонида Федуна и Заремы Салиховой", – сказал Арустамян в прямом эфире телеканала "Матч ТВ".



Напомним, что слухи о возможной отставке Газизова появились после возвращения в московский клуб Дмитрия Попова, который теперь занимает должность спортивного директора красно-белых. Также сообщалось, что официальную руководящую должность в "Спартаке" может занять супруга владельца клуба Леонида Федуна Зарема Салихова.