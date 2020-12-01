— У нас нет спада, абсолютно уверен. Нужно думать о хорошем и ни в коем случае не сдаваться. Важно сохранять терпение, и все хорошее непременно вернется обратно. Мы по-прежнему наверху таблицы, ведем борьбу за титул. Не о чем беспокоиться. Будем выходить, сражаться и брать свои очки, — цитирует футболиста Bobsoccer.
В последних двух матчах чемпионата "армейцы" набрали лишь одно очко. Подопечные Виктора Гончаренко сыграли вничью с "Сочи" (1:1), а затем проиграли "Рубину" (0:1).
После 16-и туров Тинькофф Российской Премьер-лиги "Зенит", ЦСКА и "Спартак" имеют одинаковое количество очков (32), но из-за дополнительных показателей расположись в таблице именно в таком порядке.
Послезавтра, 3 декабря, ЦСКА дома, в рамках 5-го тура группового этапа Лиги Европы, сыграет с "Вольфсбергом". Начало встречи: 20:55 мск.
Магнуссон: у ЦСКА нет спада, абсолютно уверен
Защитник ЦСКА Хердур Магнуссон считает, что у московской команды нет спада в игре.
Фото: ПФК ЦСКА
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