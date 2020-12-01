Газизов отреагировал на информацию о расторжении контракта со "Спартаком"

Генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов прокомментировал информацию, согласно которой он договорился с владельцем клуба Леонидом Федуном об уходе из команды.
Фото: ФК "Спартак"
"Не понимаю о чем речь. Я продолжаю работать в Спартаке", - передает слова Газизова "Спорт-экспресс".

Газизов занимает пост гендиректора красно-белых с 10 июля 2020 года. Ранее Шамиль работал на аналогичной должности в "Уфе". Слухи о его возможном уходе из "Спартака" стали появляться в СМИ после назначения на пост спортивного директора московской команды Дмитрия Попова.

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Теги: Газизов Спартак
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