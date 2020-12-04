Широков: Почеттино в Россию не поедет

Бывший игрок сборной России Роман Широков высказал мнение о работе Сергея Семака в петербургском "Зените".
Фото: "Getty Images"
"Семак должен остаться в "Зените". Исходя из того, что он выиграл два титула. Исходя из того, что он может поменять структуру игры команды, сделать ее более атакующей и разнообразной. Мне кажется, у него есть все качества для этого. Если сейчас его убирать, то кого поставить вместо него?

Давайте честно: Почеттино сюда не поедет. Как и Фалькао. Есть Валера (Карпин), есть Леонид Слуцкий. Но они все задействованы", - сказал Широков.

"Зенит" по итогам матча 5-го тура группового этапа с "Брюгге" (0:3) потерял шанс на выход в 1/16 финала Лиги европы. Команда Сергея Семака имеет после пяти матчей всего одно очко в активе. В 6-м туре Лиги чемпионов "Зенит" сыграет против дортмундской "Боруссии". Начало матча в 20:55 мск.

В РПЛ после 16-ти туров петербуржцы лидируют вместе с ЦСКА и "Спартаком". У всех трех команд по 32 набранных очка. В ближайшем матче чемпионата России "Зенит" сыграет дома против "Урала". Начало встречи в 19:00 мск. Игра пройдет при ограниченном количестве зрителей.

Источник: Sport24

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Теги: Зенит Широков Почеттино Семак
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