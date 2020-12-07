Грозненская команда на выезде проиграла со счетом 0:2.
"Победила команда, которая реализовывает свои моменты. Качеством игры в первом тайме я удовлетворен, во втором нам было тяжело после 0:2. Не думаю, что повлиял незабитый пенальти. Скорее, сильно повлиял второй пропущенный гол.
"Ахмат" сегодня действовал не так агрессивно? Только показалось это. Есть цифры, есть первый тайм с абсолютным преимуществом. Есть количество ударов по воротам, доставок в штрафную. Надо учиться понимать футбол изнутри", - сказал Талалаев.
"Ахмат" занимает восьмое место в турнирной таблице, имея в своем активе 25 очков.
В следующем туре команда Талалаева на своем поле примет "Ростов". Встреча состоится 13 декабря и начнется в 19:00 мск.
Источник: Sport24
Талалаев - о матче с "Сочи": сильно повлиял второй пропущенный гол
Главный тренер "Ахмата" Андрей Талалаев подвел итог матча 17 тура РПЛ с "Сочи".
Фото: Sportbox
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