По словам Шайбекова, когда Газизов прибудет в Уфу, будет обсуждаться вопрос о его возвращении в местный клуб.
"Я разговаривал с ним сегодня на эту тему, и он мне сказал, что ему надо пока взять небольшую паузу, отдохнуть и только потом принять решение по поводу его будущего", - заявил гендиректор "Уфы".
Напомним, что ранее "Спартак" опубликовал данные об уходе Шамиля Газизова с должности гендиректора клуба. Газизов пребывал на этом посту с июля текущего года. Перед этим он работал в "Уфе".
Источник: Sport24
Гендиректор "Уфы": Газизов сказал, что ему надо взять паузу
Генеральный директор "Уфы" Ринат Шайбеков высказался на тему потенциального возвращения в клуб Шамиля Газизова.
Фото: ФК "Уфа"
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