Стало известно, когда Джикия может вернуться после травмы

Стали известны сроки восстановления защитника "Локомотива" Георгия Джикии.
Фото: ФК "Локомотив"
По данным источника, центральный защитник "Локомотива" Георгий Джикия вернется в строй после травмы и будет готов к играм после паузы на матчи сборных.

Ранее стало известно, что 32-летний футболист получил повреждение и не принимал участия в матчах по медицинским показаниям.

Джикия присоединился к московскому клубу 1 июля текущего года в качестве свободного агента и подписал контракт на один сезон. В составе "железнодорожников" он сыграл в шести встречах и не отметился результативными действиями, проведя на поле суммарно 337 минут.

Источник: Metaratings

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