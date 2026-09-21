Как сообщает пресс-служба московского клуба, за команду Легенд ЦСКА выступят Дмитрий Кузнецов и Элвир Рахимич. Также на матч приедут братья Березуцкие, Милош Красич, Зоран Тошич, Марк Гонсалес и многие другие звезды ЦСКА.
За команду Друзей Вагнера Лава сыграют бывший вратарь "Локомотива" и сборной России Гильерме, а также бывшие игроки сборной Бразилии Ренато Аугусто и Жадсон.
Прощальный матч экс-нападающего "армейцев" состоится в эту субботу, 26 сентября. Игра пройдет на стадионе "ВЭБ Арена", начало запланировано на 20:00 по московскому времени.
ЦСКА частично раскрыл участников прощального матча Вагнера Лава
Стали известны имена участников прощального матча легенды "армейцев".
Фото: ПФК ЦСКА