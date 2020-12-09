Газизов был отправлен в отставку 8 декабря. Шамиль занимал пост генерального директора красно-белых.
"Клуб не вел поиски нового кандидата на должность генерального директора, чьи полномочия было вполне логичным возложить на одного из действующих топ-менеджеров клуба. Евгений Мележиков занимает должность управляющего директора, и Совет Директоров московского "Спартака" передал ему функцию управления футбольным клубом.
Задачей Евгения Мележикова является общая координация работы всех подразделений клуба, в том числе его спортивной части", - приводит слова Фетисова Sport24.
Напомним, что Газизов проработал в "Спартаке" 5 месяцев. При его руководстве команда, возглавляемая немецким специалистом Доменико Тедеско, после 17-и туров Российской Премьер-Лиги делила первую строчку турнирной таблицы с петербургским "Зенитом", набрав 35 очков.
12 декабря красно-белым предстоит выездной матч против "Сочи" в рамках 18-го тура чемпионата России. Стартовый свисток встречи прозвучит в 16:30 по московскому времени.
В "Спартаке" рассказали о задачах сменившего Газизова Мележикова
Глава департамента по коммуникациям "Спартака" Антон Фетисов рассказал, какие задачи будет решать Евгений Мележиков, назначенный на должность управляющего директора клуба после отставки Шамиля Газизова.
Фото: Vesti.Ru
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!