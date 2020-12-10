Источник: массажист Кокорина Колесников уволен из "Спартака"
"Спартак" уволил личного массажиста нападающего Александра Кокорина Сергея Колесникова из-за частых мышечных травм футболиста.
Фото: ФК "Спартак"
Личный массажист форварда Александра Кокорина Сергей Колесников уволен из "Спартака", сообщает телеграм-канал журналиста Ивана Карпова. По данным источника, увольнение связано с большим количеством мышечных травм у нападающего - у медицинского штаба клуба возникли подозрения, что они вызваны избыточным массажным воздействием. Также Кокорину не рекомендовано пользоваться услугами Колесникова в домашних условиях.
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!