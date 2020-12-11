Ранее СМИ сообщили, что руководство "армейцев" рассматривает возможность увольнения Гончаренко. Отмечалось, что решение о смене тренера могут принять до конца года.
"У ЦСКА явно скамейка маленькая, но Гончаренко не стабильный тренер. В один момент был игровой взрыв, они могли выйти из группы [Лиги Европы], но не вышло. Василий Березуцкий может сменить Гончаренко? Кто его знает. Сейчас тренером команды должен быть зверь, которого команда не боится, а уважает, такой альфа-самец с яйцами, поэтому здесь сложно сказать по Березуцкому", - отметил Тактаров.
Напомним, что накануне ЦСКА уступил загребскому "Динамо" в матче шестого тура групповой стадии Лиги Европы (1:3). "Армейцы" вылетели из турнира, завершив выступления на последнем месте в группе (3 очка). В свою очередь хорватский коллектив с 14 очками в активе финишировал на первом месте.
В чемпионате России ЦСКА идет третьим, набрав 33 очка. Отставание от лидеров – "Зенита" и "Спартака" - составляет два балла.
Источник: Sport24
Тактаров: сейчас тренером ЦСКА должен быть зверь, которого команда уважает
Первый чемпион UFC из России Олег Тактаров высказался насчет потенциального ухода Виктора Гончаренко с поста главного тренера ЦСКА.
Фото: Sport24
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