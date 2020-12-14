Министр спорта Московской области Роман Терюшков уже сообщил, что матч пройдёт со зрителями. При этом, по словам чиновника, на стадион точно пустят не более 25% зрителей.
"Решение о проведении матчей со зрителей будет действовать на протяжении всей пандемии. Это не временное решение. Если будет ухудшение ситуации, мы его, конечно, пересмотрим", — цитирует Терюшкова Sport24.
На матче "Химки" - "Локомотив" сможет присутствовать не более 25% зрителей
На матче 19-го тура РПЛ "Химки" - "Локомотив" будут действовать ограничения для болельщиков.
Фото: "Рен ТВ"
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