Апелляционный комитет РФС оставил в силе решение Контрольно-дисциплинарного комитета РФС о дисквалификации Федотова на три матча и выплате штрафа в размере 300 000 рублей.
Сегодня в матче 19 тура РПЛ "Сочи" на своем поле сыграет с "Динамо". Начало - в 18:00 мск.
Источник: РФС
Дисквалификация наставника "Сочи" Федотова оставлена в силе
Апелляционный комитет РФС рассмотрел жалобу "Сочи" по дисквалификации главного тренера южан Владимира Федотова.
Фото: ФК "Сочи"
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