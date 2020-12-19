"Спартак" предложит годичные контракты Артёму Реброву и Андрею Ещенко", - написал в своем телеграм-канале журналист Максим Алланазаров.
Ребров и Ещенко являются одними из самых опытных игроков красно-белых - обоим футболистам по 36 лет.
"Спартак" хочет продлить контракты с Ребровым и Ещенко
Футболисты "Спартака" вратарь Артем Ребров и защитник Андрей Ещенко могут продлить контракты с клубом.
Фото: ФК "Спартак"
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