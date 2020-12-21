"Вернуть Кокорина? Пытаемся, наверное. Хотя здесь будет уже аренда. Когда он уезжал, мы передавали ему посыл, что будем болеть за него в каком-нибудь зарубежном клубе", - сказал Федотов в эфире "Радио Маяк".
Кокорин пришел летом в московский "Спартак" на правах свободного агента. В этом сезоне он провел 10 матчей за "Спартак", в которых забил 2 мяча.
В текущем сезоне РПЛ "Спартак" занимает третье место в турнирной таблице, набрав 35 очков.
Федотов: вернуть Кокорина? Пытаемся, наверное
Главный тренер "Сочи" Владимир Федотов рассказал о возможном возвращении нападающего "Спартака" Александра Кокорина.
Фото: ФК "Спартак"
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