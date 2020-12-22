"Сенсация ли это? Это демократия. Всего двух голосов не хватило? Бывает-бывает. Все клубы, наверное, тоже должны попробовать.
Безусловно, Евгений Леннорович остается авторитетным человеком в российском футболе. Как такое — неизбрание Гинера — могло случиться? Голосованием", - сказал Бабаев.
Напомним, что помимо Гинера за бортом Исполкома остались владелец "Спартака" Леонид Федун, председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков и президент "Сочи" Борис Ротенберг.
По итогам голосования в исполком РФС войдут гендиректор "Рубина" Рустем Сайманов, президент "Краснодара" Сергей Галицкий и глава совета директоров московского "Динамо" Юрий Соловьев.
Источник: телеграм-канал журналиста Сергея Егорова
"Это демократия". Бабаев отреагировал на непопадание Гинера в исполком РФС
Гендиректор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал тот факт, что президент "армейцев" Евгений Гинер не попал в первую тройку по итогам выборов в исполком РФС.
Фото: ПФК ЦСКА
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