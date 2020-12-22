"Гончаренко работает в ЦСКА. Что будет завтра - я не знаю. Даже не знаю, что со мной завтра будет. Команда играет, она молодая и живая. На мой взгляд, ребята в большинстве случаев показывают красивый футбол. Наверное, бывают и провалы, но это футбол. Мое субъективное мнение, что эти два года — новая эпоха. За год-два команда не строится", - сказал Гинер.
Ранее была информация, что Гончаренко будет отправлен в отставку после матча 19 тура РПЛ с "Ростовом", который завершился выездной победой "армейцев" со счетом 3:1.
В текущем сезоне РПЛ ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице, набрав 37 очков.
43-летний Гончаренко возглавил ЦСКА в декабре 2016 года, сменив на этом посту Леонида Слуцкого.
Источник: "СЭ"
Гинер: Гончаренко работает в ЦСКА. Что будет завтра - я не знаю
Президент ЦСКА Евгений Гинер прокомментировал работу главного тренера команда Виктора Гончаренко.
Фото: Спорт-Экспресс
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!