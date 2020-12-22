Гинер: Гончаренко работает в ЦСКА. Что будет завтра - я не знаю

Президент ЦСКА Евгений Гинер прокомментировал работу главного тренера команда Виктора Гончаренко.
Фото: Спорт-Экспресс
"Гончаренко работает в ЦСКА. Что будет завтра - я не знаю. Даже не знаю, что со мной завтра будет. Команда играет, она молодая и живая. На мой взгляд, ребята в большинстве случаев показывают красивый футбол. Наверное, бывают и провалы, но это футбол. Мое субъективное мнение, что эти два года — новая эпоха. За год-два команда не строится", - сказал Гинер.

Ранее была информация, что Гончаренко будет отправлен в отставку после матча 19 тура РПЛ с "Ростовом", который завершился выездной победой "армейцев" со счетом 3:1.

В текущем сезоне РПЛ ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице, набрав 37 очков.

43-летний Гончаренко возглавил ЦСКА в декабре 2016 года, сменив на этом посту Леонида Слуцкого.

Источник: "СЭ"

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: ЦСКА Гинер Гончаренко
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(1)


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)

Последние новости

Гинер: Гончаренко работает в ЦСКА. Что будет завтра - я не знаю
Немецкий журналист прокомментировал информацию о том, что Тедеско может возглавить "Майнц"
"Манчестер Сити" вышел в полуфинал Кубка английской лиги, забив четыре мяча "Арсеналу"
"Ювентус" разгромно уступил "Фиорентине" 2
"Зенит" может повременить с трансфером Пепе до лета
Штоффельсхаус - о работе Кикнадзе в "Локомотиве": слышу только разговоры, но не замечаю дел
Источник: Тедеско зимой может возглавить "Майнц"
"Атлетико" на выезде обыграл "Реал Сосьедад"
Андронов: Карреру в "Локомотив" лоббирует агент Гурцкая 1
Штоффельсхаус: уверен, что Антон Миранчук заявит о себе в Европе
"У команды практически не было опыта игры в еврокубках". Бувач - о вылете "Динамо" из Лиги Европы
Иванов и, вероятно, Мелкадзе зимой покинут "Ахмат"
Бывший спортдиректор "Локомотива" Штоффельсхаус - о работе с Семиным: мы были на пути к созданию топ-клуба 1
Бувач: Шварц подходит для реализации того видения футбола, которое мы хотим видеть в "Динамо"
Глушаков - об отставке Карреры из АЕКа: не понимаю, при чем здесь я 2
Трабукки: пока Каррере в Россию вернуться не получится 1
"Валенсия" с Черышевым в составе проиграла "Севилье"
Миранчук попал в заявку "Аталанты" на матч с "Болоньей"
РПЛ опубликовала результаты проверки столкновения фанатов на матче "Зенит" - "Спартак" 2
"Наполи" вернули одно очко, матч с "Ювентусом" будет переигран 2
Талалаев прокомментировал просьбу Черчесова перенести 23-й тур РПЛ
Гинер проиграл выборы, "Спартак" выбирает тренера, "Локомотив" возвращает Семина. Главное за 22 декабря 2
Буффона могут дисквалифицировать за богохульство 1
Каррера уволен с поста главного тренера АЕКа 13
Азар включен в заявку "Реала" на матч Ла Лиги впервые с конца ноября
Семин - о возможном возвращении в "Локо": пока Кикнадзе и Мещеряков в клубе, этого не может быть 1
Стал известен возможный сменщик Кикнадзе на посту гендиректора "Локомотива" 4
Источник: Кикнадзе покинет "Локомотив". Семин войдет в состав менеджмента клуба 3
Агент Карреры: возвращение Массимо в "Спартак"? Возможно. Нужно подождать 8
Сутормин стал лучшим игроком "Зенита" в декабре 3
Все новости
-