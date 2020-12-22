Гинер: по Влашичу пока ничего не было

Президент ЦСКА Евгений Гинер рассказал о возможном уходе полузащитнике команды Николы Влашича.
Фото: РПЛ
"Неоднократно говорил, что я вижу спрос, когда у меня на столе лежит какое-то предложение. По Влашичу пока ничего не было. А потом открываю газету: то он в "Рому" идет, то в "Наполи", то в "Манчестер Юнайтед". В каждый клуб он идет, это очень серьезная работа журналистов. Не знаю, в кавычках или в прямом смысле. Они просыпаются утром и думают, куда отправить Влашича", - сказал Гинер.

Ранее была информация, что "Аталанта" заинтересована в услугах 23-летнего хорватского хавбека. Также интерес к игроку проявлял "Зенит".

Ранее Влашич защищал цвета "Хайдука" (Сплит) и "Эвертона".

В текущем сезоне РПЛ Влашич в составе ЦСКА провел 17 матчей и забил 8 мячей.

ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 37 очков.

Источник: "СЭ"

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Теги: ЦСКА Гинер Влашич
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