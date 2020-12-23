"Марио на протяжении последних 10 лет заслуживает и "Джентльмен года" и "Лучшего футболиста" и все-все-все... Считаю, в чемпионате России игрока лучше Марио Фернандеса не существует", - сказал Гинер.
Защитник Марио Фернандес перешел в ЦСКА из "Гремио" в мае 2012 года. Также бразилец защищал цвета "Сан-Каэтано". С 2017 года он выступает за сборную России.
В текущем сезоне 30-летний Фернандес в составе ЦСКА провел 15 матчей.
Источник: "СЭ"
Гинер назвал лучшего футболиста в России за последнее десятилетие
Президент ЦСКА Евгений Гинер поделился своим мнением о лучшем игроке в России за последние десять лет.
Фото: ПФК ЦСКА
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