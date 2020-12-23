Гинер назвал лучшего футболиста в России за последнее десятилетие

Президент ЦСКА Евгений Гинер поделился своим мнением о лучшем игроке в России за последние десять лет.
Фото: ПФК ЦСКА
"Марио на протяжении последних 10 лет заслуживает и "Джентльмен года" и "Лучшего футболиста" и все-все-все... Считаю, в чемпионате России игрока лучше Марио Фернандеса не существует", - сказал Гинер.

Защитник Марио Фернандес перешел в ЦСКА из "Гремио" в мае 2012 года. Также бразилец защищал цвета "Сан-Каэтано". С 2017 года он выступает за сборную России.

В текущем сезоне 30-летний Фернандес в составе ЦСКА провел 15 матчей.

Источник: "СЭ"

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Фернандес ЦСКА Гинер
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(7)

Последние новости

Анчелотти сообщил, что мог возглавить "МЮ" в 2013 году
Объявлены претенденты на звание лучшего игрока РПЛ в декабре
Валерий Газзаев: уже больше десяти лет в нашем футболе идет деградация
В Москве задержали четырех фанатов по делу о драке перед матчем "Динамо" - "Спартак" 1
Бородюк: просьба Черчесова о переносе тура чемпионата России должна быть одобрена
Агент Морено отреагировал на слухи об интересе "Спартака"
Акинфеев может стать депутатом Госдумы
Гинер: лимит - это глупость 8
Федотов: хорошо "накатили" в концовке 4
Арвеладзе покинул пост главного тренера "Пахтакора"
"Локомотив" отреагировал на информацию о возможном уходе из клуба Кикнадзе и Мещерякова 2
Тугарев - лучший игрок "Ростова" в декабре
Федотов: усилим две-три позиции 2
"Тигрес" выиграл Лигу чемпионов КОНКАКАФ 3
"Урал" объявил о планах на зиму
Гинер назвал лучшего футболиста в России за последнее десятилетие 2
Месси: никогда не думал, что побью рекорд Пеле 1
Гинер: хотел бы видеть Акинфеева в сборной России 2
Гендиректор "Рубина" - об интересе к Кокорину: приняли решение возрастных футболистов не брать 5
"Генк" объявил о переходе Мехле в "Аталанту"
Гинер: по Влашичу пока ничего не было 2
Гинер: считаю, Черчесов прежде всего унизил сам себя 8
Слуцкий предложил ввести порог зарплат для легионеров в РПЛ 4
Месси побил рекорд Пеле по голам за один клуб
Гинер: Гончаренко работает в ЦСКА. Что будет завтра - я не знаю
Немецкий журналист прокомментировал информацию о том, что Тедеско может возглавить "Майнц"
"Манчестер Сити" вышел в полуфинал Кубка английской лиги, забив четыре мяча "Арсеналу"
"Ювентус" разгромно уступил "Фиорентине" 8
"Зенит" может повременить с трансфером Пепе до лета 3
Штоффельсхаус - о работе Кикнадзе в "Локомотиве": слышу только разговоры, но не замечаю дел
Все новости
-