Геркус - об увольнении Кикнадзе из "Локомотива": болельщики - это сила, странно было их недооценивать

Экс-генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус прокомментировал отстранение от должности своего преемника на этом посту Василия Кикнадзе.
Фото: "Спорт-Экспресс"
- Да, болельщики - это сила. Впрочем, странно было их недооценивать, - написал Геркус в своем телеграм-канале.

Свой пост менеджер сопроводил скрином с новостным заголовком от января 2020 года - цитатой Василия Кикнадзе "Болельщики "Локо" влиятельнее, чем я ожидал".

Ранее стало известно, что генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе покинул свой пост, на котором его сменит Владимир Леноченко. Начиная с июня 2020 года, на всех матчах "железнодорожников" их фанаты скандировали требование об отставке Кикнадзе, не продлившего контракт с легендой клуба главным тренером Юрием Семиным.

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Теги: Локомотив Кикнадзе Геркус
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