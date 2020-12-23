- Да, болельщики - это сила. Впрочем, странно было их недооценивать, - написал Геркус в своем телеграм-канале.
Свой пост менеджер сопроводил скрином с новостным заголовком от января 2020 года - цитатой Василия Кикнадзе "Болельщики "Локо" влиятельнее, чем я ожидал".
Ранее стало известно, что генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе покинул свой пост, на котором его сменит Владимир Леноченко. Начиная с июня 2020 года, на всех матчах "железнодорожников" их фанаты скандировали требование об отставке Кикнадзе, не продлившего контракт с легендой клуба главным тренером Юрием Семиным.
Геркус - об увольнении Кикнадзе из "Локомотива": болельщики - это сила, странно было их недооценивать
Экс-генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус прокомментировал отстранение от должности своего преемника на этом посту Василия Кикнадзе.
Фото: "Спорт-Экспресс"
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