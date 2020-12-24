- Буду оригинален, нужно создавать российскую систему воспитания. Мы с уважением относимся к легионерам и звездам футбола. Но если в команде играют 5-6 легионеров, мы как будем формировать сборную? Из легионеров? Нужно осторожно подходить к этому, пока у меня рецепта нет, - передает слова Матыцина "Чемпионат".
В настоящее время в Российской премьер-лиге действует формула лимита на легионеров "8+17", означающая, что не более 8 футболистов в заявке клуба на сезон, максимальный размер которой составляет 25 игроков, могут быть легионерами. При этом возможное количество легионеров на поле фактически ограничено только их числом в заявке.
Министр спорта Матыцин - о лимите: как будем сборную формировать? Из легионеров?
Министр спорта РФ Олег Матыцин высказал мнение о лимите на легионеров в Российской премьер-лиге.
Фото: РИА Новости
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