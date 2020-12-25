Чешский полузащитник "Спартака" Алекс Крал отдал 1060 точных передач в первой части сезона Российской Премьер-лиги. Этот результат является лучшим среди всех игроков высшего дивизиона российского футбола.
Алекс Крал перешел в "Спартак" в сентябре прошлого года. В нынешнем сезоне он провел 20 матчей за московский клуб, отметившись в них тремя результативными передачами.
"Спартак" после 19-ти туров идет на 3-м месте, имея в активе 35 очков.
Источник: пресс-служба ФК "Спартак"
Крал стал лучшим игроком первой части РПЛ по количеству точных передач
Полузащитник московского "Спартака" Алекс Крал стал лучшим по количеству точных передач в первой половине нынешнего сезона РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"
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