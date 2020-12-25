Тренер Григорян: разводился с женой по банальной причине - я пил. Не выпивал, а именно пил

Главный тренер армянского "Урарту" Александр Григорян рассказал о своих проблемах с алкоголем.

Фото: ФК "Тосно"

- Я разводился с женой. Для меня это послужило каким-то откровением и пониманием, что без нее мне свет не мил. У нас тогда была одна дочка. Я приложил большие усилия, чтобы вернуть семью. Причина была банальной. Могу признаться: я пил. Не выпивал, а именно пил. В 29 лет я вообще перестал пить и даже выпивать, — рассказал Григорян на ютуб-канале "Коммент.Шоу".



В тренерском резюме 54-летнего Александра Григоряна числится более двух десятков футбольных клубов. В начале двадцать первого века специалист работал в женском футболе - он тренировал воронежскую "Энергию", тольяттинскую "Ладу", "Надежду", "Звезду-2005", выиграл 4 чемпионата и 7 Кубков России, выходил в финал женской Лиги чемпионов. В 2009 году Григорян вернулся в мужской футбол - он работал в таких командах, как "Нижний Новгород", "Химки", "Тосно", "СКА-Хабаровск", "Анжи", "Тамбов".