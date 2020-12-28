— Чувствуется ли уровень Ловрена? Конечно. Человек поиграл на высоком уровне. И Лигу чемпионов выигрывал, и АПЛ. В сборной второе место на чемпионате мира. Так что, конечно, чувствуется его уровень, — цитирует футболиста Sport24.
31-летний Ловрен перешел в "Зенит" из "Ливерпуля" за 12 млн евро прошлым летом. Всего за питерцев футболист провел 23 матча, в которых забил два гола и отдал голевую передачу. Хорватский защитник стал капитаном команды.
Чистяков: Ловрен выигрывал АПЛ, ЛЧ, становился серебряным призером ЧМ. Конечно, чувствуется уровень
Защитник "Зенита" Дмитрий Чистяков высказался об одноклубнике Деяне Ловрене.
Фото: ФК "Зенит"
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