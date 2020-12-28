— Данченко и Морозов находятся у нас в аренде. Будем разговаривать с теми клубами, у которых права на этих игроков. С самими игроками тоже будем разговаривать, но это будет ближе к лету. Сумма выкупа там не самая дешевая, — цитирует функционера "СЭ".
26-летний Данченко арендован "Уфой" у "Рубина". За башкирский клуб футболист провел 16 матчей и отдал пять голевых передач. Сообщалось, что украинец может быть выкуплен в конце сезона за 1 млн евро.
26-летний Морозов арендован у московского "Динамо". В составе "Уфы" Морозов принял участие в четырех матчах, отдав одну голевую передачу.
Шайбеков: сумма выкупа у Морозова и Данченко не самая дешевая, будем разговаривать
Генеральный директор "Уфы" Ринат Шайбеков заявил, что клуб планирует провести переговоры с "Динамо" и "Рубином" о выкупе защитников Григория Морозова и Олега Данченко.
Фото: ФК "Уфа"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!