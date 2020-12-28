По данным источника, в "Спартаке" очень хотят продать указанных игроков. Отмечается, что продажа Урунова особенно необходима, поскольку, если в клуб вернется Педро Роша, в команде не останется мест для легионеров, все восемь позиций будут закрыты.
Напомним, что Кокорин в нынешнем розыгрыше РПЛ отметился двумя голами и сделал одну голевую передачу в восьми матчах за "Спартак". Урунов также провел восемь матчей в текущем розыгрыше чемпионата России и не отличился результативными действиями.
Источник: Телеграм-канал "Дай ударить"
Источник: "Спартак" намерен продать Кокорина и Урунова
"Спартак" намерен расстаться с форвардом Александром Кокориным и полузащитником Остоном Уруновым.
Фото: "Спартак"
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