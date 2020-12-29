Московский ЦСКА планировал взять в аренду опорного полузащитника "Маккаби Хайфа" Нета Лави.
В "Маккаби" негативно отреагировали на это. В заявлении на сайте израильского клуба говорится, что перед командой стоят серьезные задачи. Армейский клуб получил отказ на предложение об аренде капитана "Маккаби" с правом выкупа.
В нынешнем сезоне Нета Лави провел за "Маккаби Хайфа" 16 матчей. Всего за команду он провел 159 матчей, забил 5 голов и отдал 7 результативных передач.
"Маккаби Хайфа" идет в лидерах национального чемпионата после 13-ти туров.
Источник: официальный сайт "Маккаби Хайфа"
ЦСКА хотел приобрести капитана "Маккаби Хайфа" Лави
Московский ЦСКА в зимнее трансферное окно планировал приобрести полузащитника "Маккаби Хайфа" Нета Лави.
Фото: "Getty Images"
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