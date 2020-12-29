ЦСКА хотел приобрести капитана "Маккаби Хайфа" Лави

Московский ЦСКА в зимнее трансферное окно планировал приобрести полузащитника "Маккаби Хайфа" Нета Лави.
Фото: "Getty Images"
Московский ЦСКА планировал взять в аренду опорного полузащитника "Маккаби Хайфа" Нета Лави.

В "Маккаби" негативно отреагировали на это. В заявлении на сайте израильского клуба говорится, что перед командой стоят серьезные задачи. Армейский клуб получил отказ на предложение об аренде капитана "Маккаби" с правом выкупа.

В нынешнем сезоне Нета Лави провел за "Маккаби Хайфа" 16 матчей. Всего за команду он провел 159 матчей, забил 5 голов и отдал 7 результативных передач.

"Маккаби Хайфа" идет в лидерах национального чемпионата после 13-ти туров.

Источник: официальный сайт "Маккаби Хайфа"

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: ЦСКА Маккаби Российские трансферы
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)

Последние новости

Гунько: Кокорин сейчас головная боль для "Спартака"
"Когда он еще верил в Деда Мороза!" Аршавин показал архивное фото с Круговым
Ребров: Кононов часами объяснял, как прессинговать, но мы тупо бежали вперед, и нас обрезали 1
"Торпедо" объявило о расторжении контракта с Прошляковым
ЦСКА хотел приобрести капитана "Маккаби Хайфа" Лави
Симеоне прокомментировал уход Косты из "Атлетико"
Березуцкий и Васин сыграли в новогоднем ролике ЦСКА, спародировав момент из "Кавказской пленницы" 1
Сафонов: уверен, что Кокорину не дали сыграть против "Зенита" и "Сочи" 3
Ловчев - об уходе Онопко и Овчинникова из ЦСКА: в команде зачищают поляну под Василия Березуцкого 4
Ребров: Кононов пытался измениться, стать брутальным, как Каррера. Но мы видели, что он не настоящий 2
Бэйл пропустит несколько недель из-за травмы
Акинфеев поблагодарил Овчинникова за работу в ЦСКА 2
Лантратов: об интересе "Зенита" и "Локомотива" читал, но сейчас я сосредоточен на "Химках"
Овчинников: семь лет красно-синей жизни были замечательными, пришло время двигаться дальше 5
Быстров сообщил, что переболел коронавирусом 1
Де Дзерби прокомментировал информацию об интересе к нему со стороны "Спартака"
Гинер высказался об уходе Овчинникова и Онопко из ЦСКА 3
Галямин: уход Овчинникова и Онопко меня удивил, поскольку стабильность - главный признак ЦСКА
"Реал" не планирует покупать игроков в январе
"Атлетико" объявил о расторжении контракта с Диего Костой
Бышовец: Семак - толковый парень, но ему не хватает решительности 4
Иско решил перейти в "Севилью", "Реал" определился со стоимостью игрока 1
Источник: ЦСКА изучает кандидатуры трех тренеров вратарей из Белоруссии 4
Защитник Тихий: пройди я еще 50 метров до такси - не перешел бы в "Химки"
Агент Жалолиддинова сообщил об интересе к игроку из Турции и Испании 1
Кварацхелия: я не собираюсь оставаться в России надолго. В Европе много хороших лиг и команд 9
Сутормин прокомментировал выступление "Зенита" в Лиге чемпионов 2
Ребров - об уходе Зе Луиша из "Спартака": Зе стоял и ревел, а мы вместе с ним 1
Газзаев назвал Влашича и Зобнина лучшими игроками РПЛ в 2020 году
Кварацхелия признан лучшим футболистом Грузии в 2020 году
Все новости
-