Сообщается, что стороны провели переговоры, однако 39-летний Новиков принял решение отказать "Пюнику".
Новиков находится без работы с конца сентября, когда был отправлен в отставку с поста главного тренера "Динамо".
Ранее была информация, что Новиков входит в сферу интересов "Нефтехимика", который занимает восьмое место в турнирной таблице ФНЛ.
Источник: "Матч ТВ"
Новиков отказался возглавить "Пюник"
Экс-наставник "Динамо" Кирилл Новиков отказал "Пюнику".
Фото: ФК "Динамо"
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