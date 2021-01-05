- Вижу ли я тренера-иностранца во главе "Спартака"? Только при одном условии: если он освоит русский язык, как это старался сделать Тедеско. Не надо, чтобы мог свободно читать Пушкина или Достоевского, а на уровне языка футбола. Ведь ни один переводчик не способен точно донести игрокам мысль и идеи тренера, как он сам, - передает слова Романцева "Спорт-Экспресс".
В течение двадцать первого века "Спартак" неоднократно тренировали иностранные тренеры - итальянец Невио Скала, датчанин Микаэль Лаудруп, испанец Унаи Эмери, швейцарец Мурат Якин, итальянец Массимо Каррера, испанец Рауль Рианчо (временно исполняющий обязанности), немец Доменико Тедеско. Турнирного успеха с красно-белыми из них смог добиться только Массимо Каррера, который в сезоне 2016/2017 выиграл золото чемпионата России.
Романцев: тренер-иностранец должен освоить русский язык на уровне языка футбола
Бывший главный тренер "Спартака" Олег Романцев рассказал, какой момент считает необходимым для успешной работы тренера-иностранца в красно-белом клубе.
Фото: ФК "Спартак"
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