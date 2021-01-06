По данным источника, вероятно, 38-летний игрок будет арендован "Оренбургом". Вместе с тем возможен и полноценный переход.
"Оренбург", за который Ойеволе сыграл 168 матчей (11 голов), был заинтересован в услугах игрока еще в летнее трансферное окно, но тогда футболист решил остаться в "Тамбове".
Отметим, что в текущем розыгрыше РПЛ Ойеволе принял участие в 12 матчах.
Источник: Матч ТВ
СМИ: Ойеволе вернется в "Оренбург"
Защитник "Тамбова" Адесойе Ойеволе в зимнее трансферное окно перейдет в "Оренбург".
Фото: Матч ТВ
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