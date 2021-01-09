- "Зенит" очень здорово провел работу в период пандемии. Просто прекрасно. Все делал на ура - выиграл чемпионат, Кубок. Да просто лучше всех был! Знаете, почему? Никто из иностранцев не уехал. Все остались. А в других командах и улетали, и возвращались. Вы знаете, что спартаковцы границу с Финляндией пересекли на велосипедах? Потому что другого пути не было. Я просто знаю об этом. А все зенитовцы остались! - передает слова Орлова "Спорт-Экспресс".
"Зенит" летом 2020 года выиграл три титула кряду, в течение одного месяца став чемпионом России-2019/2020, обладателем Кубка и Суперкубка страны. В ходе доигровки национального чемпионата после его остановки из-за пандемии коронавируса сине-бело-голубые набрали 22 очка в 8 матчах, одержав в них 7 побед и 1 матч сыграв вничью, к которым приплюсовали 3 выигранных встречи в рамках Кубка и Суперкубка. Итоговый отрыв "Зенита" от ставшего вторым московского "Локомотива" составил 15 очков.
Орлов: спартаковцы пересекали границу с Финляндией на велосипедах. Зенитовцы остались - и выиграли чемпионат
Известный телекомментатор и болельщик "Зенита" Геннадий Орлов высказал мнение о том, почему сине-бело-голубые выиграли чемпионат России 2019/2020.
Фото: ФК "Зенит"
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